Полиция посреди улицы задержала мэра Бердичева: что известно
В Бердичеве правоохранители прямо посреди улицы задержали мэра Сергея Орлюка. Его могут подозревать во взяточничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомир.Info".
Как пишет издание, видео с задержанием Орлюка обнародовали в сети.
Фото: задержание мэра Бердичева (rio-berdychiv.info)
Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД.
По неподтвержденным данным, Орлюка могли задержать за требование взятки у местного предпринимателя.
Официальной информации от правоохранителей пока нет.
Сергей Орлюк
Сергей Орлюк родился 30 декабря 1970 года в Бердичеве. Получил ветеринарное образование в Тульчинском техникуме, затем окончил Киевский национальный аграрный университет и Белоцерковский аграрный институт.
До избрания мэром много лет руководил собственной ветеринарной клиникой "Айболить" и занимался частной практикой.
Городским главой Бердичева он стал в 2020 году.
К слову, в начале мая суд избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову.
Его подозревают в незаконном получении крупной суммы денег и попытке скрыть их происхождение.
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