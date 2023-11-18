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Поліція порушила справу через напад на журналіста Ткача під Києвом

Фото: правоохоронці відкрили справу через побиття журналіста (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження після виявлення публікації про перешкоджання журналістській діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області та заяву журналіста Михайла Ткача.

За даними правоохоронців, під час моніторингу соціальних мереж ними була виявлена публікація одного з інтернет-видань щодо перешкоджання професійної діяльності журналіста під час конфлікту біля ресторанного закладу.

Напередодні Ткач повідомив, що у п’ятницю близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.

 "Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", - сказав Ткач.

Правоохоронці зауважили, що заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності від потерпілого до поліції не надходило. Проте сьогодні, 18 листопада, журналіст видання звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу. 

"Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, восени минулого року ми повідомляли, що українського журналіста Михайла Ткача збила машина на пішохідному переході. Він не вважає, що наїзд стався через його професійну діяльність, але є деякі дивні нюанси.

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