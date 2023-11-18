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Полиция возбудила дело из-за нападения на журналиста Ткача под Киевом

Фото: правоохранители открыли дело из-за избиения журналиста (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители открыли уголовное производство после обнаружения публикации о препятствовании журналистской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области и заявление журналиста Михаила Ткача.

По данным правоохранителей, во время мониторинга социальных сетей ими была обнаружена публикация одного из интернет-изданий о препятствовании профессиональной деятельности журналиста во время конфликта возле ресторанного заведения.

Накануне Ткач сообщил, что в пятницу около 23:20 журналисты проводили съемку возле ресторана "Тандыр", где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора.

 "Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали меня блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес удар мне", - сказал Ткач.

Правоохранители отметили, что заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности от потерпевшего в полицию не поступало. Однако сегодня, 18 ноября, журналист издания обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторанного заведения. 

"Медики сообщили об указанном факте в полицию, как предусматривает процедура в подобных случаях", - пояснили в полиции.

Напомним, осенью прошлого года мы сообщали, что украинского журналиста Михаила Ткача сбила машина на пешеходном переходе. Он не считает, что наезд произошел из-за его профессиональной деятельности, но есть некоторые странные нюансы.

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полиция