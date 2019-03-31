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Полиция уже получила 15 сообщений о минировании избирательных участков

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 18:10
Полиция уже получила 15 сообщений о минировании избирательных участков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего сообщений зарегистрировано в Днепропетровской области

В течение дня выборов в Украине в полицию поступили 15 анонимных сообщений о минировании и угрозе взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослав Тракало в Facebook.

В общем Нацполиция уже зарегистрировала анонимные сообщения об угрозе взрыва на избирательных участках или недалеко в Днепропетровской области - 10, Черниговской и в Киеве - по 2, Донецкой - 1.

За каждым адресу немедленно выезжали кинологи и взрывотехники. Информация не подтвердилась. Избирательный процесс не останавливался, людей не эвакуировали.

"Хочу напомнить, что статья 259 УК - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей.., - предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас уголовное производство по этой статье уже начато в г. Киеве и Чернигове", - сообщил Тракало.

В то же время в Днепре полиция по факту сообщений о минировании метрополитена и избирательных участков внела сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 258 УК - террористический акт. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Полиция уже получила 15 сообщений о минировании избирательных участков

РБК-Украина писало, что в ходе выборов в Украине в Тернополе вблизи избирательного участка на улице Леси Украинки было обнаружено спусковой рычаг к ручной гранаты.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области сегодня неизвестные прислали письмо на почту телеканала с сообщением о том, что в здании бомба.

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