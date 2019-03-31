В Кривом Роге полиция проверяет информацию о минировании телеканала

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Всех работников телеканала эвакуировали

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные прислали письмо на почту телеканала с сообщением о том, что в здании бомба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый криворожский".

Сообщается, что сейчас всех работников телеканала эвакуировали. Здание телеканала проверяется в соответствии с существующим порядком. На месте работают правоохранители и взрывотехники.

Отметим, в Днепре полиция проверяла восемь сообщений о минировании избирательных участков города, информация о минировании не подтвердилась.

Также в полицию поступило сообщение о том, что на одной из станции метрополитена в городе Днепр заложено взрывное устройство. Позже в полиции сообщили, что информация не подтвердилась.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный сообщил о минировании четырех торгово-развлекательных центров. В ходе проверки зданий никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не было обнаружено. На время проверки были эвакуированы около 5 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в гостинице в центре Киева ищут взрывчатку, людей эвакуируют. Позже в полиции заявили, что информация о минировании не подтвердилась.