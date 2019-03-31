Поліція вже отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше повідомлень зареєстровано у Дніпропетровській області

Протягом дня виборів в Україні до поліції надійшло 15 анонімних повідомлень про мінування і загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракала у Facebook.

Загалом Нацполіція вже зареєструвала анонімні повідомлення про загрозу вибуху на виборчих дільницях або неподалік у Дніпропетровській області - 10, Чернігівській та Києві - по 2, Донецькій - 1.

За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки. Інформація не підтвердилася. Виборчий процес не зупинявся, людей не евакуйовували.

"Хочу нагадати, що стаття 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей.., - передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Наразі кримінальне провадження за цією статтею вже розпочато в м. Києві та Чернігові", - повідомив Тракало.

Водночас у Дніпрі поліція за фактом повідомлень про замінування метрополітену та виборчих дільниць внесла відомості до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст. 258 ККУ - терористичний акт. Санкція статті - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

РБК-Україна писало, що у ході виборів в Україні в Тернополі поблизу виборчої дільниці на вулиці Лесі Українки було виявлено спусковий важіль до ручної гранати.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області сьогоді невідомі надіслали листа на пошту телеканалу з повідомленням про те, що в будівлі бомба.