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Поліція вже отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 18:10
Поліція вже отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше повідомлень зареєстровано у Дніпропетровській області

Протягом дня виборів в Україні до поліції надійшло 15 анонімних повідомлень про мінування і загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракала у Facebook

Загалом Нацполіція вже зареєструвала анонімні повідомлення про загрозу вибуху на виборчих дільницях або неподалік у Дніпропетровській області - 10, Чернігівській та Києві - по 2, Донецькій - 1.

За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки. Інформація не підтвердилася. Виборчий процес не зупинявся, людей не евакуйовували.

"Хочу нагадати, що стаття 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей.., - передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Наразі кримінальне провадження за цією статтею вже розпочато в м. Києві та Чернігові", - повідомив Тракало. 

Водночас у Дніпрі поліція за фактом повідомлень про замінування метрополітену та виборчих дільниць внесла відомості до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст. 258 ККУ - терористичний акт. Санкція статті - позбавлення волі на строк від 5  до 10 років.

Поліція вже отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць

РБК-Україна писало, що у ході виборів в Україні в Тернополі поблизу виборчої дільниці на вулиці Лесі Українки було виявлено спусковий важіль до ручної гранати.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області сьогоді невідомі надіслали листа на пошту телеканалу з повідомленням про те, що в будівлі бомба.

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