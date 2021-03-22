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Полиция Польши рассказала детали ДТП с автобусом с украинцами

Новина українською → Кашичи, Понедельник 22 марта 2021 10:10
Полиция Польши рассказала детали ДТП с автобусом с украинцами Фото: ДТП в Польше (rmf24.pl)
Автор: Анастасия Рокитна

Примерно в полночь с воскресенья на понедельник в Польше произошло ДТП с участием автобуса, в котором были украинцы. В результате аварии погиб человек и еще пять человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.

В ДТП попал рейсовый перевозчик Euroways из Киева, который совершал пассажирский рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы.

По уточненным данным, погиб "запасной" водитель автобуса, который в момент ДТП не был за рулем транспортного средства. Все 10 человек, находившихся в автобусе, являются гражданами Украины.

Пятерых пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Одновременно четырех пассажиров автобуса, которые не получили значительных травм, перевезли в школьное общежитие в городе Ярослав.

Автобус, перевозивший граждан Украины, выехал с дороги, наехал на заградительные барьеры, а потом слетел в кювет. Полиция установила, что водитель автобуса, 23-летний гражданин Украины, был трезв.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ДТП в Польше.

Отметим, в начале марта в Польше произошло еще одно смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами. Тогда в результате аварии погибли 5 граждан Украины.

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