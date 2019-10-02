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Полиция показала видео смертельной спецоперации под Киевом

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 18:48
Полиция показала видео смертельной спецоперации под Киевом
Фото: стрельба под Киевом (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленник открыл огонь по правоохранителям

Национальная полиция показала видео спецоперации в селе Хотянивка Киевской области по перехвату злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был застрелен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, полиция обнародовала это видео как доказательство того, что правоохранители действовали в рамках закона, когда застрелили злоумышленника.

По словам начальника спецподразделения КОРД, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто предложили иностранцу показаться. Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой - непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

"Первоочередная задача полицейского - задержание правонарушителя, а не его обезвреживание. Но появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, поэтому группы прикрытия применили оружие на поражение стрелка", - пояснил действия спецназовцев командир КОРД.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований проверит действия сотрудников КОРД в спецоперации под Киевом. В ведомстве сообщили, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что правоохранители объявили спецоперацию, потому что мужчина в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева стрелял в полицейских. Тогда злоумышленник открыл стрельбу во время проверки документов.

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