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ГБР проверит действия сотрудников КОРД в спецоперации под Киевом

Новости » Общество    02.10.2019 - 12:28
ГБР проверит действия сотрудников КОРД в спецоперации под Киевом
Фото: стрельба под Киевом (kyiv.npu.gov.ua)

В результате спецоперации погиб иностранец, стрелявший в полицейских

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции "КОРД" во время спецоперации в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что в селе Хотяновка под Киевом работники подразделения КОРД применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону работника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

"Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области. Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.

Напомним, под Киевом полицейские ликвидировали иностранца, который открыл огонь по правоохранителям. Злоумышленник, который находился в розыске за стрельбу, обстрелял правоохранителей второй раз, при задержании. Мужчина ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

РБК-Украина сообщало, что в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских. Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.

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