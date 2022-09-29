Поліція показала в'язницю у звільненому Вовчанську, де окупанти катували цивільних (відео)

"На території одного з підприємств росіяни влаштували в'язницю та катівню для місцевих жителів, які не підтримували окупантів і відмовлялися з ними співпрацювати. Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові Росії утримували від 20 до 40 осіб", - йдеться у повідомленні поліції.

У приміщенні виявлено інструменти для тортур, зашморг, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув'язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці.

"На стінах катівні з нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. До того, хтось з ув'язнених викарбував в одній із камер молитву", - зазначають правоохоронці.

Фото: катована окупантів у Вовчанську (t.me/UA_National_Police)

Нині там працюють правоохоронці. Основним завданням є вилучення слідової інформації та доказів скоєння злочинів військовими РФ.