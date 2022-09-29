Полиция показала тюрьму в освобожденном Волчанске, где оккупанты пытали гражданских (видео)

"На территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и пыточную для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать. Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные России содержали от 20 до 40 человек", - говорится в сообщении полиции.

В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т.д. Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.

"На стенах пыточной с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того - кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву", - отмечают правоохранители.

Фото: пыточная оккупантов в Волчанске (t.me/UA_National_Police)

Сейчас там работают правоохранители. Основной задачей является изъятие следовой информации и доказательств совершения преступлений военными РФ.