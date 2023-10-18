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Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю

Запоріжжя, Середа 18 жовтня 2023 17:34
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Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю Фото: Розбір завалів (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці показали перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Запоріжжя. Внаслідок неї загинуло чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

"На цьому відео жахливі наслідки цинічного нічного ракетного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в перші хвилини після удару росіян патрульні вже розпочали евакуацію мешканців будинку, допомагали звільняти з-під завалів людей та оперативно надавали необхідну домедичну допомогу пораненим.

"Усі служби працюють як один механізм. Рятувальна операція триває", - додав Білошицький.

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів одного під'їзду.

В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість загиблих від російського удару по Запоріжжю зросла до чотирьох.

Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено. Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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