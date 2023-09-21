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Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки росіян на Черкаси

Фото: поліція показала перші хвилини після ракетної атаки росіян на Черкаси (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Черкаси. Там уламки ворожої ракети впали на готель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України в Facebook.

Патрульні одними з перших прибули на місце "прильоту" уламків російської ракети у центрі Черкас.

 

Поліцейські перекрили рух, аби убезпечити перехожих та забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки. Інспектори допомагали в евакуації.

У патрульній поліції зазначають, що у Черкасах продовжується рятувальна операція.

Нічний обстріл України

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, випустивши 43 ракети. Сили протиповітряної оборони збили 36 ракет, але були "прильоти".

 

Зокрема, у Черкасах уламки збитих ракет впали на готель. За останніми даними поліції, внаслідок атаки росіян у Черкасах постраждали 11 осіб. Відомо також, що шістьох постраждалих госпіталізували.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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