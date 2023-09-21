Полиция показала первые минуты после ракетной атаки россиян на Черкассы

Полиция показала первые минуты после ракетной атаки российских оккупантов на Черкассы. Там обломки вражеской ракеты упали в гостиницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Facebook.
Патрульные одними из первых прибыли на место "прилета" обломков российской ракеты в центре Черкасс.
Полицейские перекрыли движение, чтобы обезопасить прохожих и обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. Инспекторы помогали в эвакуации.
В патрульной полиции отмечают, что в Черкассах продолжается спасательная операция.
Этой ночью и утром российская армия атаковала Украину, выпустив 43 ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили 36 ракет, но были "прилеты".
В частности, в Черкассах обломки сбитых ракет упали на гостиницу. По последним данным полиции, в результате атаки россиян в Черкассах пострадали 11 человек. Известно также, что шестерых пострадавших госпитализировали.
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