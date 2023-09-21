Полиция показала первые минуты после ракетной атаки россиян на Черкассы

Патрульные одними из первых прибыли на место "прилета" обломков российской ракеты в центре Черкасс.

Полицейские перекрыли движение, чтобы обезопасить прохожих и обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. Инспекторы помогали в эвакуации.

В патрульной полиции отмечают, что в Черкассах продолжается спасательная операция.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью и утром российская армия атаковала Украину, выпустив 43 ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили 36 ракет, но были "прилеты".

В частности, в Черкассах обломки сбитых ракет упали на гостиницу. По последним данным полиции, в результате атаки россиян в Черкассах пострадали 11 человек. Известно также, что шестерых пострадавших госпитализировали.

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