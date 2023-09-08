Поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Сумах

Опубліковане відео було записане на бодікамери патрульних поліцейських. До приїзду рятувальників патрульні разом з мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару окупантів.

Також поліцейські оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу.

Удар по Сумах

Нагадаємо, російська армія другу ніч поспіль атакує місто Суми. Цієї ночі окупанти влучили у приватний сектор. Внаслідок удару зруйнований приватний будинок, пошкоджено щонайменше 20 будинків та кілька автівок.

З-під завалів вдалося врятувати літнє подружжя. За останніми даними мерії, кількість поранених зросла до 4 осіб. Одна людина перебуває в лікарні у важкому стані.

Фото: у Сумах 4 постраждалих внаслідок нічної атаки (t.me/golova_lysenko)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.