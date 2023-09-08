UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Сумах

Фото: поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Сумах (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція показала перші хвилини після удару по місту Суми в ніч на 8 вересня. Патрульні допомагали гасити пожежу до приїзду рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

Опубліковане відео було записане на бодікамери патрульних поліцейських. До приїзду рятувальників патрульні разом з мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару окупантів.

Також поліцейські оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу.

 

Удар по Сумах

Нагадаємо, російська армія другу ніч поспіль атакує місто Суми. Цієї ночі окупанти влучили у приватний сектор. Внаслідок удару зруйнований приватний будинок, пошкоджено щонайменше 20 будинків та кілька автівок.

З-під завалів вдалося врятувати літнє подружжя. За останніми даними мерії, кількість поранених зросла до 4 осіб. Одна людина перебуває в лікарні у важкому стані.

 

Фото: у Сумах 4 постраждалих внаслідок нічної атаки (t.me/golova_lysenko)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьполицияВійна в УкраїніВійна Росії проти України