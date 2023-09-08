RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полиция показала первые минуты после вражеского удара по Сумам

Фото: полиция показала первые минуты после вражеского удара по Сумам (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция показала первые минуты после удара по городу Сумы в ночь на 8 сентября. Патрульные помогали тушить пожар до приезда спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Facebook.

Опубликованное видео было записано на бодикамеры патрульных полицейских. До приезда спасателей патрульные вместе с жителями соседних домов тушили пожар, возникший в результате удара оккупантов.

Также полицейские осмотрели разрушенный дом, чтобы найти пострадавших и оказать им помощь.

 

Удар по Сумам

Напомним, российская армия вторую ночь подряд атакует город Сумы. Этой ночью кккупанты попали в частный сектор. В результате удара разрушен частный дом, повреждено по меньшей мере 20 домов и несколько автомобилей.

Из-под завалов удалось спасти пожилых супругов. По последним данным мэрии, количество раненых выросло до 4 человек. Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

 

Фото: в Сумах 4 пострадавших в результате ночной атаки (t.me/golova_lysenko)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьполицияВойна в УкраинеВойна России против Украины