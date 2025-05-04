Поліція показала кадри перших хвилин після атаки дронів на Черкаси (відео)

Російська армія в ніч на 4 травня атакувала дронами Черкаси. З'явилось відео перших хвилин після обстрілу міста безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Спільно з усіма екстреними службами евакуювали містян із понівечених помешкань та перекрили рух, аби забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки", - додав він.

За словами Білошицького, на місце події одними з перших прибули наші екіпажі, щоб допомогти.

"Цієї ночі місто атакували ворожі ударні дрони. На щастя, обійшлося без загиблих", - розповів він.

Обстріл Черкас

У ніч на 4 травня Росія атакувала Україну 165 дронами. ППО вдалося збити 69 із них. Крім того, 80 безпілотників-імітацій були локально втрачені.

Зокрема, після опівночі в Черкасах прогриміли вибухи, окупанти атакували місто дронами.

Як пізніше з'ясувалося, у Черкасах через атаку постраждала одна людина. Рятувальники ліквідували всі п'ять пожеж у місті, які спалахнули на різних локаціях через обстріл.

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