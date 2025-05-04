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Полиция показала кадры первых минут после атаки дронов на Черкассы (видео)

Черкассы, Воскресенье 04 мая 2025 14:30
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Полиция показала кадры первых минут после атаки дронов на Черкассы (видео) Фото: россияне атаковали Черкассы 4 мая дронами (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия в ночь на 4 мая атаковала дронами Черкассы. Появилось видео первых минут после обстрела города беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Этой ночью город атаковали вражеские ударные дроны. К счастью, обошлось без погибших", - рассказал он.

По словам Белошицкого, на место происшествия одними из первых прибыли наши экипажи, чтобы помочь.

"Совместно со всеми экстренными службами эвакуировали горожан из искореженных помещений и перекрыли движение, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники", - добавил он.

Обстрел Черкасс

В ночь на 4 травня Россия атаковала Украину 165 дронами. ПВО удалось сбить 69 из них. Кроме того, 80 беспилотников-имитаций были локально потеряны.

В частности, после полуночи в Черкассах прогремели взрывы, оккупанты атаковали город дронами.

Как позже выяснилось, в Черкассах из-за атаки пострадал один человек. Спасатели ликвидировали все пять пожаров в городе, которые вспыхнули по разным локациям из-за обстрела.

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