Полиция подтвердила связь перестрелки в Харькове со взрывом на вокзале

Перестрелка в Харькове на улице Клочковской связана со взрывом в районе Южного вокзала. Об этом РБК-Украина сообщила руководитель пресс-службы Национальной полиции в Харькове Елена Баранник.

По ее словам, инцидент произошел не на самом Южном вокзале, а возле него. Также она подтвердила, что взорвалась граната, и связь с перестрелкой.

"Это была перестрелка возле супермаркета "Восторг", он убегал. Это беглец стрелял по двум людям. Его преследовали патрульные полицейские и когда оголили оружие, чтобы его задержать, он решил что ... Это была граната", - заявила Баранник.

Напомним, ранее сообщалось, что у погибшего при взрыве в районе вокзала Харькова было несколько гранат. Кроме того, по другой версии, он пытался бросить гранату в полицейских, которые хотели его задержать. У погибшего также при себе обнаружили водительские права.

Сегодня в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и еще один получил ранение. Местные СМИ пишут, что один из пострадавших - Георгий Исаков, который входил в руководство организации "Оплот". По данным полиции, двое неизвестных напали на двух других мужчин, после чего скрылись с места инцидента на автомобиле.