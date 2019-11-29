Полиция подтвердила, что нападение на Лондонском мосту было терактом

Фото: стрельба в Лондоне (twitter.com adam_cannon)

Нападавший был одет в обманное взрывное устройство

Полиция подтвердила, что нападение на Лондонском мосту 29 ноября было террористическим актом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что нападавший, в которого стреляла полиция на Лондонском мосту, умер. Правоохранители добавили, что подозреваемый был одет в обманное взрывное устройство.

"Полиция также подтвердила, что нападение было террористическим актом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным британских правоохранителей, в результате нападения на людей, которое сегодня, 29 ноября, произошло на Лондонском мосту, пострадали 5 человек. Как утверждают очевидцы, нападавший был вооружен ножом.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.

Позже стало известно, что правоохранителям удалось задержать мужчину, который совершил нападение.