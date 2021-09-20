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Полиция подозревает работников госзавода в незаконном сбыте 45 тысяч литров спирта

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 15:42
Полиция подозревает работников госзавода в незаконном сбыте 45 тысяч литров спирта Фото: работников госзавода подозревают в продаже 45 000 литров спирта (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Работников государственного завода подозревают в незаконной продаже спирта. По данным правоохранителей, работники предприятия уже успели нелегально реализовать 45 000 литров спирта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Работники завода, как говорят правоохранители, продавали этиловый сприт без отображений данных в официальных документах, а средства, полученные от реализации сырья, распределяли между собой. Для этого они сделали "врезку" в обход счетчиков.

Полиция задокументировала факт продажи 10 тысяч литров спирта за более 400 тысяч гривен. Правоохранители провели обыск и изъяли эти средства, а также нашли:

  • еще 600 тысяч гривен;
  • два грузовика;
  • бочки с 5000 литрами спирта;
  • оборудование для розлива спирта.

В ходе проверки госзавода полицейские обнаружили недостачу более 30 тысяч литров спирта.

Полиция возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Сейчас правоохранители устанавливаются сумму ущерба, который был нанесен государству.

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