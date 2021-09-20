Поліція підозрює працівників держзаводу в незаконному збуті 45 тисяч літрів спирту
Працівників державного заводу підозрюють у незаконному продажі спирту. За даними правоохоронців, працівники підприємства вже встигли нелегально реалізувати 45 000 літрів спирту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Працівники заводу, як кажуть правоохоронці, продавали етиловий сприт без відображень даних в офіційних документах, а кошти, отримані від реалізації сировини, розподіляли між собою. Для цього вони зробили "врізку" в обхід лічильників.
Поліція задокументувала факт продажу 10 тисяч літрів спирту за понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшук та вилучили ці кошти, а також знайшли:
- ще 600 тисяч гривень;
- дві вантажівки;
- бочки з 5000 літрами спирту;
- обладнання для розливу спирту.
В ході перевірки держзаводу поліцейські виявили нестачу понад 30 тисяч літрів спирту.
Поліція порушила кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу. Наразі правоохоронці встановлюються суму збитків, яких було завдано державі.