Поліція переходить на посилений варіант несення служби

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таке рішення було прийнято на підставі положення МВС

Глава МВС (Міністерства внутрішніх справ) Арсен Аваков повідомив, що у зв’язку з рекомендацією президента України ввести воєнний стан всі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Аваков звернувся з проханням зосередитись на протидії зовнішньому ворогу й не втягуватись у внутрішнє протистояння.

"Я звертаюсь до патріотів України - зосередитись на протидії зовнішньому ворогу і не втягуватися у внутрішнє протистояння", - заявив очільник МВС.

Також він дав доручення Державній прикордонній службі, Національній гвардії України, ДСНС та Нацполіції перейти на посилений варіант несення служби.

Повідомляється, що це рішення було прийнято на підставі положення МВС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через дії РФ президент України Петро Порошенко провів засідання військового кабінету, на якому заслухали голову Генштабу ЗСУ та міністра оборони України. За результатами засідання військового кабінету було прийнято рішення про проведення засідання РНБО для прийняття рішення про оголошення правового режиму воєнного стану.