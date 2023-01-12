Поліція передала ЗСУ конфіскованих цигарок на 20 млн гривень
Національна поліція в рамках операції "Акциз" вилучила 315 тисяч пачок цигарок і передала їх на потреби ЗСУ. Загальна вартість конфіскованого товару складає близько 20 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної поліції України.
Операцію проводили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з прокуратурою Львівської області. Вони припинили діяльність підбільного цеху та вилучили тютюнову продукцію. Потім організаторів нелегального бізнесу суд визнав винними та назначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.
"З огляду на те, що вилучена продукція відповідає усім стандартам якості, прийнято рішення про передачу цигарок на потреби Збройних сил України", - заявили у поліції.
Нагадаємо, що 9 січня, на одному з блокпостів поблизу смт Шевченкове (Харківська область) правоохоронці виявили водія, який перевозив зброю та міни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.