Полиция передала ВСУ конфискованных сигарет на 20 млн гривен

Национальная полиция в рамках операции "Акциз" изъяла 315 тысяч сигаретных пачек и передала их на нужды ВСУ. Общая стоимость конфискованного товара составляет около 20 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины.

Операция проводилась сотрудниками Департамента стратегических расследований совместно с прокуратурой Львовской области. Они прекратили деятельность подбольного цеха и изъяли табачную продукцию. Затем организаторов нелегального бизнеса суд признал виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года.

"Учитывая, что изъятая продукция отвечает всем стандартам качества, принято решение о передаче сигарет на нужды Вооруженных сил Украины", - заявили в полиции.