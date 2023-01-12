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Полиция передала ВСУ конфискованных сигарет на 20 млн гривен

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Украина, Четверг 12 января 2023 06:13
Полиция передала ВСУ конфискованных сигарет на 20 млн гривен Фото: Нацполиция передала ВСУ 315 тысяч пачек сигарет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Национальная полиция в рамках операции "Акциз" изъяла 315 тысяч сигаретных пачек и передала их на нужды ВСУ. Общая стоимость конфискованного товара составляет около 20 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины.

Операция проводилась сотрудниками Департамента стратегических расследований совместно с прокуратурой Львовской области. Они прекратили деятельность подбольного цеха и изъяли табачную продукцию. Затем организаторов нелегального бизнеса суд признал виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года.

"Учитывая, что изъятая продукция отвечает всем стандартам качества, принято решение о передаче сигарет на нужды Вооруженных сил Украины", - заявили в полиции.

Напомним, что 9 января, на одном из блокпостов близ пгт Шевченково (Харьковская область) правоохранители обнаружили водителя, перевозившего оружие и мины.

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