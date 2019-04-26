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Поліція на Великдень переходить у посилений режим роботи

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 21:42
Поліція на Великдень переходить у посилений режим роботи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Безпека на великодні свята буде забезпечувати близько 21 тис. правоохоронців

З суботи, 27 квітня, на великодні свята поліція переходить у посилений режим роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ.

Безпеку на великодні свята буде забезпечувати близько 21 тис. правоохоронців. Правоохоронці посилять заходи безпеки поблизу культових споруд на період релігійних свят та поминальних днів, протипожежної безпеки, а також безпеки на автошляхах.

"В рамках святкування Пасхи правоохоронці очікують проведення релігійних служб у більш ніж 16 тис. релігійних споруд. Таким чином, очікується участь у цих заходах близько 8 млн віруючих. До забезпечення громадської безпеки планується залучити близько 21 тис. правоохоронців, з яких 20 тис. - поліцейські", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Національної поліції Олександра Фацевича, з 27 квітня на період святкування Великодня, травневих свят та поминальних днів підрозділи Нацполіції переходять на посилений варіант несення служби. Органи поліції мають забезпечити обстеження релігійних споруд. Патрулі також нестимуть службу поблизу місць відпочинку громадян, особливо у лісопаркових зон, щоб не допустити пожеж.

Крім того, поліцейські будуть забезпечувати безпеку на дорогах у зв'язку зі збільшенням транспортного потоку, особливо в частині нерегулярних пасажирських перевезень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці квітня - початку травня буде п'ять вихідних днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня. Згідно із законом, вихідний у неділю, 28 квітня, на який випадає Пасха, переноситься на понеділок.

А також Кабмін вирішив зробити вихідним і вівторок, 30 квітня, і перенести робочий день на суботу, 11 травня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила 24 додаткові поїзди на свята. Заплановані додаткові пасажирські поїзди у напрямках Київ - Львів, Київ - Чернівці, Київ - Дніпро, Дніпро - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Запоріжжя.

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