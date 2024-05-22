Поліція Парижа припускає, що РФ стоїть за оскверненням меморіалу жертвам Голокосту, - ЗМІ

Нещодавно в Парижі осквернили меморіал жертвам Голокосту, намалювавши на ньому графіті червоного кольору. Правоохоронці перевіряють, чи причетна до цього Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Francetv Info і The Guardian.
Журналісти вказують, що гіпотезу про дестабілізаційну операцію, що походить із Росії, розглядають слідчі у справі про малюнки з "червоними руками" на меморіалі жертвам голокосту в Парижі. Зазначається, що "червоні руки" були намальовані балончиками в ніч із понеділка 13 травня на вівторок 14 травня на "Стіні праведників".
При цьому поліцейським уже вдалося встановити, що близько третьої години ночі навколо меморіалу рухалися двоє людей із балончиками з фарбою і трафаретом у руках.
"Слідчим вдалося швидко впізнати їх за номерами телефонів: обидва графіті-художники, а також ще один або двоє чоловіків, які, ймовірно, були причетні до цієї справи, є болгарами. Ці люди покинули Францію на автобусі з автовокзалу Берсі в напрямку Брюсселя", - пишуть журналісти.
Восени минулого року повідомлялося, що масова поява графіті із зіркою Давида на вулицях Парижа може бути частиною дестабілізаційної операції Росії.
Водночас французькі прокурори заявили, що вони розслідували ту справу і двоє громадян Молдови зізналися, що намалювали балончиками зірки Давида на стінах паризьких будинків за вказівкою "когось із-за кордону".
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