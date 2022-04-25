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Полиция Парижа открыла огонь по автомобилю: водитель и пассажир убиты, - AFP

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Париж, Понедельник 25 апреля 2022 03:09
Полиция Парижа открыла огонь по автомобилю: водитель и пассажир убиты, - AFP Оцепление полицией (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Французские полицейские в Париже несколько раз выстрелили в автомобиль, водитель и пассажир машины убиты. Сообщается, что транспортное средство двигалось на высокой скорости в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter AFP.

На волне протестов, начавшихся во Франции в день президентских выборов, ночью в Париже произошло нападение на полицейских. В центре Парижа автомобиль при проверке документов резко тронулся, и на высокой скорости направился к группе полицейских. Они были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате перестрелки двое человек в машине были убиты, еще один - ранен.

Полиция Парижа открыла огонь по автомобилю: водитель и пассажир убиты, - AFP

Ранее мы сообщали, что во Франции начались массовые протесты. Беспорядки зафиксированы в Париже, Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте.

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