Полиция Парижа открыла огонь по автомобилю: водитель и пассажир убиты, - AFP

Французские полицейские в Париже несколько раз выстрелили в автомобиль, водитель и пассажир машины убиты. Сообщается, что транспортное средство двигалось на высокой скорости в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter AFP.

На волне протестов, начавшихся во Франции в день президентских выборов, ночью в Париже произошло нападение на полицейских. В центре Парижа автомобиль при проверке документов резко тронулся, и на высокой скорости направился к группе полицейских. Они были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате перестрелки двое человек в машине были убиты, еще один - ранен.