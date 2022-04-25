Поліція Парижа відкрила вогонь по автомобілю: водій і пасажир вбиті, - AFP

Французькі поліцейські в Парижі кілька разів вистрілили в автомобіль, водій і пасажир машини вбиті. Повідомляється, що транспортний засіб рухався на високій швидкості в бік співробітників правоохоронних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter AFP.

На хвилі протестів, що почалися у Франції в день президентських виборів, вночі в Парижі стався напад на поліцейських. У центрі Парижа автомобіль при перевірці документів різко почав рух, та на високій швидкості направився до групи правоохоронців. Вони були змушені відкрити вогонь на поразку. В результаті перестрілки двоє людей в машині були вбиті, ще одну - поранено.

Раніше ми повідомляли, що у Франції почалися масові протести. Заворушення зафіксовані в Парижі, Ренні, Ліоні, Тулузі і Нанті.

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