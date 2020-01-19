Полиция отпустила задержанных в центре Киева, ранее напавших на активистов

Полиция Киева отпустила задержанных, напавших в центре столицы на участников акции против ультраправого насилия. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений правоохранители отпустили всех задержанных лиц - это 11 человек.

"За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел на Михайловской площади. Активисты организовали в Киеве акцию памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых в Москве 11 лет назад.

Как пояснили организаторы акции, участники демонстрации выступили с осуждением языка ненависти и ультраправого насилия в Украине и России.

В полиции уточнили, что акция состоялась в соответствии с ранее поданной заявки. После его завершения активисты пошли в сторону фуникулера. В это время группа неизвестных забросала уасників митинга петардами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по результатам инцидента возле фуникулера правоохранители доставили до Шевченковского управления полиции одиннадцать граждан.