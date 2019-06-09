Полиция рассказала подробности инцидента с утечкой химикатов

В Винницкой области Погребищенское отделение полиции открыло уголовное производство по факту загрязнение водоема в селе Збаржевка Погребищенского района, что является притоком реки Рось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

В полиции сообщили загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля Mercedes Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами, которые используются для обработки сельскохозяйственных растений.

"Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего определенное количество вещества выгорела и попала в водоем", - заявили правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) УК Украины, а также по ч. 3 и ч. 5 ст. 185 (Кража) УК Украины.

"Гражданам необходимо временно воздержаться от купания и вылова рыбы в акватории реки Рось", - подчеркнули правоохранители.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вблизи Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку. Городские власти Белой Церкви временно прекратила водоснабжения.