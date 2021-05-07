UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Полиция открыла производство после забастовки шахтеров в Луганской области

Автор: РБК-Украина

В Луганской области полиция начала уголовное производство по факту невыплаты шахтерам заработной платы. Горняки устроили забастовку и отказывались подниматься из шахты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, 5 мая в полицию в городе Попасная поступило сообщение о том, что на шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка. 14 шахтеров отказывались подниматься на поверхность, требуя выплату задолженности по заработной плате.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь".

В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.

Напомним, в середине марта сообщалось, что Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам.

РБК-Украина писало, что с марта этого года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 гривну. Речь идет о страховых выплатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полицияшахтерыстрайк