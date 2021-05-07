ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция открыла производство после забастовки шахтеров в Луганской области

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 10:15
Полиция открыла производство после забастовки шахтеров в Луганской области Фото: полиция расследует невыплату зарплат шахтерам (pixabay)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области полиция начала уголовное производство по факту невыплаты шахтерам заработной платы. Горняки устроили забастовку и отказывались подниматься из шахты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, 5 мая в полицию в городе Попасная поступило сообщение о том, что на шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка. 14 шахтеров отказывались подниматься на поверхность, требуя выплату задолженности по заработной плате.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь".

В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.

Напомним, в середине марта сообщалось, что Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам.

РБК-Украина писало, что с марта этого года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 гривну. Речь идет о страховых выплатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество полиция шахтеры страйк
NEWS
Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом
Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена