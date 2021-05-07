Полиция открыла производство после забастовки шахтеров в Луганской области

В Луганской области полиция начала уголовное производство по факту невыплаты шахтерам заработной платы. Горняки устроили забастовку и отказывались подниматься из шахты.

Так, 5 мая в полицию в городе Попасная поступило сообщение о том, что на шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка. 14 шахтеров отказывались подниматься на поверхность, требуя выплату задолженности по заработной плате.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь".

В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.