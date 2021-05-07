Поліція відкрила провадження після страйку шахтарів у Луганській області

У Луганській області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом невиплати шахтарям заробітної плати. Гірники влаштували страйк та відмовлялися підніматися з шахти.

Так, 5 травня до поліції у місті Попасна надійшло повідомлення про те, що на шахті "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" проводиться страйк. 14 шахтарів відмовлялися підніматися на поверхню, вимагаючи виплату заборгованості по заробітній платні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) для надання правової оцінки діям керівництва ВП "Гірська" ДП "Первомайськвугілля".

У рамках кримінального провадження слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться невідкладні слідчі дії, зокрема опитування рідних та близьких страйкуючих гірників та керівників шахти.