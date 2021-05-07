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Поліція відкрила провадження після страйку шахтарів у Луганській області

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 10:15
Поліція відкрила провадження після страйку шахтарів у Луганській області Фото: поліція розслідує невиплату зарплат шахтарям (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У Луганській області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом невиплати шахтарям заробітної плати. Гірники влаштували страйк та відмовлялися підніматися з шахти.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Так, 5 травня до поліції у місті Попасна надійшло повідомлення про те, що на шахті "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" проводиться страйк. 14 шахтарів відмовлялися підніматися на поверхню, вимагаючи виплату заборгованості по заробітній платні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) для надання правової оцінки діям керівництва ВП "Гірська" ДП "Первомайськвугілля".

У рамках кримінального провадження слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться невідкладні слідчі дії, зокрема опитування рідних та близьких страйкуючих гірників та керівників шахти.

Нагадаємо, в середині березня повідомлялося, що Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям.

РБК-Україна писало, що з березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.

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