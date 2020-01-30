Полиция открыла производство из-за взрыва и выстрелов в Харькове

По факту взрыва и выстрелов в Харькове, которые были слышны 30 января, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По словам заместителя начальника полиции Харьковской области Сергея Чижа, следователи предварительно выяснили, что в Шевченковском районе города произошел конфликт между неустановленными лицами. В ходе конфликта были применены граната и травматическое оружие.

"Сейчас эксперты проводят сбор вещественных доказательств, сотрудники следственно-оперативных групп опрашивают свидетелей происшествия, а также жителей близлежащих домов, изымают и обрабатывают записи с камер видеонаблюдения", - добавили в полиции.

Отмечается, что происшествие было квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полиция ввела операцию "Сирена" из-за взрыва и выстрелов в Шевченковском районе. Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, где мог находиться потерпевший. Правоохранители устанавливали местонахождение транспортного средства.

Также РБК-Украина писало, что 26 января в Московском районе Харькова в жилом доме в результате взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина. Следователи установили, что житель одной из квартир погиб от взрыва ручной гранаты РГД-5.