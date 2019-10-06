Полиция открыла производство из-за взрыва в Марьинке

Иллюстративное фото (УНИАН)

Событие было квалифицировано как умышленное убийство

В полиции назвали причину вчерашнего взрыва в жилом доме в Марьинке (Донецкая область), жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел из-за семейной ссоры, в ходе которой мужчина привел в действие гранату и подорвал себя с женой. В результате взрыва 51-летний мужчина и 49-летняя женщина погибли на месте.

"Между супругами возникла ссора из-за ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой. На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО", - рассказали в полиции.

Отмечается, что происшествие было квалифицировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, то есть умышленное убийство. Следователи проверяют версию совершения самоубийства.

Напомним, вчера в полиции сообщили, что в городе Марьинка произошел взрыв в жилом доме. Тогда было известно, что в результате взрыва погибли два человека. Решался вопрос об открытии уголовного производства и устанавливались обстоятельства инцидента.

Также РБК-Украина писало, что на оккупированной территории Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали дети. Как сообщали боевики, дети обнаружили вблизи жилых домов тайник с боеприпасами и играясь взорвали одну из них. В результате взрыва пятеро детей получили ранения различной степени тяжести.