ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция открыла производство из-за взрыва в Марьинке

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 14:47
Полиция открыла производство из-за взрыва в Марьинке
Иллюстративное фото (УНИАН)

Событие было квалифицировано как умышленное убийство

В полиции назвали причину вчерашнего взрыва в жилом доме в Марьинке (Донецкая область), жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел из-за семейной ссоры, в ходе которой мужчина привел в действие гранату и подорвал себя с женой. В результате взрыва 51-летний мужчина и 49-летняя женщина погибли на месте.

"Между супругами возникла ссора из-за ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой. На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО", - рассказали в полиции.

Отмечается, что происшествие было квалифицировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, то есть умышленное убийство. Следователи проверяют версию совершения самоубийства.

Напомним, вчера в полиции сообщили, что в городе Марьинка произошел взрыв в жилом доме. Тогда было известно, что в результате взрыва погибли два человека. Решался вопрос об открытии уголовного производства и устанавливались обстоятельства инцидента.

Также РБК-Украина писало, что на оккупированной территории Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали дети. Как сообщали боевики, дети обнаружили вблизи жилых домов тайник с боеприпасами и играясь взорвали одну из них. В результате взрыва пятеро детей получили ранения различной степени тяжести.

В Донецкой области произошло ДТП, есть жертвы В Донецкой области в ДТП с микроавтобусом пострадали 10 человек
Новости Украины Донецкая областьгранатаМарьинка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь