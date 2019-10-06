Поліція відкрила провадження через вибух у Мар'їнці

Ілюстративне фото (УНІАН)

Подія була кваліфікована як умисне вбивство

У поліції назвали причину вчорашнього вибуху в житловому будинку в Мар'їнці (Донецька область), жертвами якого стали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними правоохоронців, інцидент стався через сімейну сварку, в ході якої чоловік привів в дію гранату та підірвав себе з дружиною. В результаті вибуху 51-річний чоловік та 49-річна жінка загинули на місці.

"Між подружжям виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе разом з дружиною. На місці події експерти виявили залишки гранати РГО", - розповіли в поліції.

Зазначається, що подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу, тобто умисне вбивство. Слідчі перевіряють версію вчинення самогубства.

Нагадаємо, вчора в поліції повідомили, що у місті Мар'їнка стався вибух в житловому будинку. Тоді було відомо, що в результаті вибуху загинули дві людини. Вирішувалося питання про відкриття кримінального провадження та встановлювалися обставини інциденту.

Також РБК-Україна писало, що на окупованій території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти. Як повідомляли бойовики, діти виявили поблизу житлових будинків схованку з боєприпасами та граючись підірвали одну із них. В результаті вибуху п'ятеро дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.