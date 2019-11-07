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Полиция открыла производство из-за угроз журналистам "Радио Свобода"

Новости » Общество     07.11.2019 - 10:03
Полиция открыла производство из-за угроз журналистам "Радио Свобода"
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Полиция открыла производство по 2 статьям

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщается, правоохранители квалифицировали высказывания Портнова в адрес журналистов по двум статьям, а именно по ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 ноября, создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Совет был создан с целью обеспечения соблюдения права на свободу слова, налаживание эффективного взаимодействия государственных органов, СМИ, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Добавим, за 9 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов. Чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве и Одессе.

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