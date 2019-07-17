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Полиция открыла еще одно дело по факту гибели кандидата в нардепы в Николаевской области

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 14:56
Полиция открыла еще одно дело по факту гибели кандидата в нардепы в Николаевской области
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По факту смерти кандидата в нардепы полиция открыла два уголовных производства

Полиция открыла два уголовных производства по факту смерти кандидата в народные депутаты в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полиции сообщили, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. По данному факту полиция открыла два уголовных производства.

"Тогда правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. С целью проверки версии о возможном доведении до самоубийства следователями внесено дополнительную квалификацию - по ч. 1 ст. 120 УК Украины "Доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Николаевской области застрелился кандидат в нардепы. Местные СМИ писали, что погибшим является Василий Мосякин, кандидат в народные депутаты по 132 мажоритарному округу от партии "Оппозиционный блок".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову. В полиции сообщают, что Тымчук застрелился при чистке наградного пистолета.

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