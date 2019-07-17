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Поліція відкрила ще одну справу за фактом смерті кандидата в нардепи в Миколаївській області

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 14:56
Поліція відкрила ще одну справу за фактом смерті кандидата в нардепи в Миколаївській області
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За фактом смерті кандидата у нардепи поліція відкрила два кримінальні провадження

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом смерті кандидата в народні депутати у Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

У поліції повідомили, що кандидат у нардепи вистрилив собі в область грудей. Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. За даним фактом поліція відкрила два кримінальні провадження.

"Тоді правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. З метою перевірки версії щодо можливого доведення до самогубства слідчими внесено додаткову кваліфікацію - за ч. 1 ст. 120 КК України "Доведення до самогубства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Миколаївській області застрелився кандидат у нардепи. Місцеві ЗМІ писали, що загиблим є Василь Мосякін, кандидат у народні депутати по 132 мажоритарному округу від партії "Опозиційний блок".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук помер від вогнепального поранення в голову. У поліції повідомляють, що Тимчук застрелився при чищенні нагородного пістолета.

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