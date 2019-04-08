Полиция открыла два уголовных производства после футбола в Харькове

После футбольного матча в Харькове 7 апреля полиция открыла два уголовных производства по статье 309 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление, хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Кроме того, по фактам использования пиротехнической продукции сотрудниками полиции составлено 13 административных протоколов по ст. 195-6 КУоАП.

Сообщается, что в указанных правонарушениях уличены болельщики, которые прибыли в Харьков из Киева. Проводится досудебное расследование.

Всего футбольный матч посетили около 29 тысяч болельщиков. Охрану публичного порядка и безопасности обеспечивали более 1800 правоохранителей

Напомним, что 7 апреля 2019 года в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся матч между командами "Шахтер" и "Динамо", который завершился победой донецкого клуба.

РБК-Украина писало, что в Харькове на улице Валдайской ночью 8 апреля неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги. В ходе осмотра эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, связанного с подрывником. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. Злоумышленников не нашли.