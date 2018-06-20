Полиция открыла два производства из-за столкновений под Радой

К управлению полиции доставили двух мужчин

Полиция открыла два производства из-за столкновения под Верховной Радой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Из-за совершения правонарушений в управление полиции доставили двух мужчин, обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Так, столичные правоохранители задержали 26-летнего жителя Днепропетровской области, который вчера во время столкновения под Верховной Радой применил газовый баллончик в отношении сотрудников полиции. В результате правоохранители получили телесные повреждения в виде химического ожога глаз.

"Следователи Печерского управления полиции по данному факту начали уголовное производство по части второй ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая карается лишением свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержали 49-летнего уроженца Кировоградской области, который оказывал сопротивление полицейским, которые обеспечивали правопорядок во время вчерашней массовой акции на улице Грушевского.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью второй ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июня 2018 года в Киеве под Верховной радой на митинге с участием ветеранов Афганской войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской и шахтеров начались столкновения с правоохранителями.

Около 2 тыс. ветеранов-афганцев, ликвидаторов и шахтеров на митинге под Радой требовали отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, а также выделить средства на развитие угольной отрасли.