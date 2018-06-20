Поліція відкрила два провадження через сутичок під Радою

До управлінь поліції доставили двох чоловіків

Поліція відкрила два провадження через сутичку під Верховною Радою. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"За вчинення правопорушень до управлінь поліції доставили двох чоловіків, обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Так, столичні правоохоронці затримали 26-річного жителя Дніпропетровської області, який вчора під час сутички під Верховною Радою застосував газовий балончик відносно працівників поліції. У результаті правоохоронці отримали тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку очей.

"Слідчі Печерського управління поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною другою ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка карається позбавленням волі на строк до п'яти років", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що затримали 49-річного уродженця Кіровоградщини, котрий чинив опір поліцейським, які забезпечували правопорядок під час вчорашньої масової акції на вулиці Грушевського.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною другою ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 19 червня 2018 року у Києві під Верховною радою на мітингу за участю ветеранів Афганської війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській і шахтарів почалися сутички з правоохоронцями.

Близько 2 тис. ветеранів-афганців, ліквідаторів і шахтарів на мітингу під Радою вимагали скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.