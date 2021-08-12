Полиция открыла два дела после конфликта из-за паркоместа возле магазина в Киеве
Киевская полиция возбудила два уголовных дела после вчерашнего конфликта вблизи магазина "Ибис" на бульваре Леси Украины. Там поспорили владелец магазина и инспектор по парковке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
В ходе конфликта был применен слезоточивый газ, в результате чего оба участника спора получили ожоги глаз. Участники конфликта - киевляне, 1990 и 1974 годов рождения. У них отобрали объяснения.
"По факту происшествия начато два уголовных производства по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.
Напомним, вчера в Киеве инспектор обнаружил демонтаж антипарковочных столбиков возле магазина, после чего на него напал владелец сети.