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Полиция открыла два дела после конфликта из-за паркоместа возле магазина в Киеве

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Киев, Четверг 12 августа 2021 20:17
Полиция открыла два дела после конфликта из-за паркоместа возле магазина в Киеве Фото: полиция возбудила два дела из-за нападения на инспектора по парковке (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевская полиция возбудила два уголовных дела после вчерашнего конфликта вблизи магазина "Ибис" на бульваре Леси Украины. Там поспорили владелец магазина и инспектор по парковке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В ходе конфликта был применен слезоточивый газ, в результате чего оба участника спора получили ожоги глаз. Участники конфликта - киевляне, 1990 и 1974 годов рождения. У них отобрали объяснения.

"По факту происшествия начато два уголовных производства по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Напомним, вчера в Киеве инспектор обнаружил демонтаж антипарковочных столбиков возле магазина, после чего на него напал владелец сети.

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