Поліція відкрила дві справи після конфлікту через паркомісце біля магазину в Києві

Київська поліція порушила дві кримінальні справи після вчорашнього конфлікту поблизу магазину "Ібіс" на бульварі Лесі України. Там посперечалися власник магазину та інспектор з паркування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

В ході конфлікту було застосовано сльозогінний газ, в результаті чого обоє учасників суперечки отримали опіки очей. Учасники конфлікту - кияни, 1990 та 1974 років народження. У них відібрали пояснення.

"За фактом події розпочато два кримінальних провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.