Полиция открыла дело из-за возможной прослушки квартиры журналиста "Схем"

Полиция открыла дело из-за фактов возможной прослушки квартиры журналиста программы "Схемы" Радио Свобода Михаила Ткача. При этом в ходе осмотра квартиры прослушивающих средств не было обнаружено.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам правоохранителей, сегодня утром в полицию обратился мужчина, который обнаружил в своей квартире по улице Ольжича повреждение потолка.

"По прибытию правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире на пятом этаже повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания, но никаких повреждений или технических средств не обнаружили.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня Михаил Ткач заявил, что выявил в свое квартире признаки прослушивающего устройства. По его словам, в течение нескольких недель он неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников. В списке расследований Ткача - нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и другие.

Также РБК-Украина писало, что в Украину вернулись задержанные в Минске журналисты телеканала "Новое время", их депортировали и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Они были задержаны накануне в Минске в связи с отсутствием аккредитации. За время пребывания в Беларуси журналисты занимались освещением митингов оппозиционеров перед президентскими выборами.