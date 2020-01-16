Полиция открыла дело в связи с кибератакой на Burisma

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины открыл дело по факту кибератаки на сайт украинской компании Burisma. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что дело открыто по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, что обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ", - отметили в МВД.

Также Нацполиция инициировала создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Напомним, ранее The New York Times распространил информацию, что серверы украинской газовой компании Burisma, которая фигурировала в разговоре американского и украинского президентов и стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа, взломали российские хакеры. Эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат о Байдене.

Также РБК-Украина писало, что американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку связанных с Россией хакеров атаковать сервера украинской компании Burisma.