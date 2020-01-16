Поліція відкрила справу у зв'язку з кібератакою на Burisma

Департамент кіберполіції Національної поліції України порушив справу за фактом кібератаки на сайт української компанії Burisma. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що справу відкрито за ч. ст 2. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

"В рамках кримінального провадження Національна поліція Україна звернулася в Федеральне бюро розслідувань і компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, з проханням надати сприяння в наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ", - зазначили в МВС.

Також Нацполіція ініціювала створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.

Нагадаємо, раніше The New York Times розповсюдив інформацію, що сервери української газової компанії Burisma, яка фігурувала в розмові американського та українського президентів і стала причиною процедури імпічменту проти Дональда Трампа, російські хакери зламали. Експерти кажуть, що хакери могли шукати компромат про Байдена.

Також РБК-Україна писало, що американські розвідувальні служби вивчають дані, які вказують на спробу пов'язаних з Росією хакерів атакувати сервер української компанії Burisma.