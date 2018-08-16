Полиция открыла дело против мотоциклиста, стрелявшего в водителя автобуса в Киеве

Полиция квалифицировала стрельбу в Киеве как хулиганство

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту стрельбы, которую в четверг, 16 августа, мотоциклист открыл по водителю троллейбуса. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что произошедшее сейчас квалифицировано как хулиганство. Стрелка задержали. Им оказался житель Киевской области 1988 г.р.

"По факту драки со стрельбой возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Фото: место стрельбы в Киеве (magnolia-tv.com)

Напомним, 16 августа в Киеве в результате дорожного конфликта мотоциклист открыл стрельбу по водителю автобуса. По данным полиции, сначала между мужчинами возникла драка, а затем водитель мотоцикла применил оружие. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Установлено, что инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.

Днем ранее, 15 августа, в Киеве в ходе потасовки неизвестные применили огнестрельное оружие. В столице был введен план "перехват". В результате стрельбы пострадали два человека. С места происшествия госпитализировали двух мужчин: у одного - касательное ранение в левое бедро, у другого - в ноги и живот.

Впоследствии в полиции сообщили, что задержали двух подозреваемых. В частности, Недалеко от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус Mercedes, которым с места происшествия скрылись злоумышленники.