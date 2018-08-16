Поліція відкрила справу проти мотоцикліста, який стріляв у водія автобуса в Києві

Поліція кваліфікувала стрілянину у Києві як хуліганство

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку в четвер, 16 серпня, відкрив мотоцикліст по водієві тролейбуса. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що подію наразі кваліфіковано як хуліганство. Стрілка затримали. Ним виявився житель Київської області 1988 р.н.

"За фактом бійки зі стріляниною розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Стрілка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті, йому загрожує до семи років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Фото: місце стрілянини у Києві (magnolia-tv.com)

Нагадаємо, 16 серпня у Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст відкрив стрілянину по водієві автобуса. За даними поліції, спочатку між чоловіками виникла бійка, а потім водій мотоцикла застосував зброю. Постраждалий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу. Встановлено, що інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.

Днем раніше, 15 серпня, у Києві в ході бійки невідомі застосували вогнепальну зброю. У столиці було введено план "перехоплення". У результаті стрілянини, постраждали дві людини. З місця пригоди госпіталізували двох чоловіків: у одного - дотикове поранення в ліве стегно, в іншого - у ноги та живіт.

Згодом у поліції повідомили, що затримали двох підозрюваних. Зокрема, Неподалік Гідропарку поліцейські зупинили білий мікроавтобус Mercedes, яким з місця пригоди зникли зловмисники.